Bunte Blumenbeete anlegen

Ihr habt einen schönen grünen Garten, aber irgendwie fehlt da was? Wie wäre es mit einem kunterbunten Blumenbeet? Das bringt Leben in den Garten, macht Spaß und gute Laune. Und so ein farbenfrohes Beet sieht einfach super lässig und mühelos aus. Was nicht heißt, dass es nicht ein paar wichtige Dinge zu beachten gäbe. Wir haben die wichtigsten Tipps für euch, damit ihr lange Freude am bunten Beet habt.