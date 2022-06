Die 10 schönsten Einrichtungsgegenstände im Vintage-Stil

Einrichtungen im Vintage-Stil sind einer der angesagtesten Wohntrends der letzten Jahre und so ist es kein Wunder, dass stylische Möbelstücke aus vergangenen Jahrzehnten hoch im Kurs stehen. Beim Vintage-Wohnen werden mit Liebhaberstücken aus den 20er bis 70er Jahren des 20. Jahrhunderts gekonnt Retro-Akzente zu Hause gesetzt und auch wir bei homify sind ausgesprochene Anhänger der Einrichtungsgegenstände mit Vergangenheit.

Doch was macht den Trend so erfolgreich? Ist es die Sehnsucht nach der guten alten Zeit , in der das Leben im Rückblick so viel einfacher erscheint? In der es noch kein Smartphone und keinen Laptop gab und die Welt irgendwie überschaubarer schien? Bei aller Verklärung sollte man ehrlich sein: Auch in früheren Jahrzehnten war das Leben nicht immer eitel Sonnenschein – davon könnten die alten Möbel so einiges erzählen. Vielmehr scheint sich in dem Vintage-Trend eine Sehnsucht nach Individualität und Authenzität auszudrücken: Indem sich weltweit dieselben großen Möbelhersteller durchsetzen, gleichen sich unsere Einrichtungen immer mehr an und man erkennt beim Besuch in der neu eingerichteten Wohnung der Freunde schnell das ein oder andere Möbelstück von zu Hause wieder, egal, ob man sich in Berlin, Madrid oder Marseilles befindet. Einrichtungsgegenstände im Vintage-Design hingegen sind meistens Einzelstücke und machen unsere Wohnausstattung einzigartig und unverwechselbar.

Ein weiterer Grund für die ungebrochenen Beliebtheit liegt in der Qualität der alten Fabrikate: Im Gegensatz zu vielen Produktionen neuerer Zeit überdauern sie auch mehrere Umzüge. Klassiker-Originale aus den 50er und 60er Jahren wurden zum Teil in Handarbeit hergestellt, man erkennt die gute Verarbeitung und das hochwertige Material. Sie haben bereits mehrere Jahrzehnte überdauert, und Gebrauchsspuren wie abgeblätterter Lack, Kratzer oder Flecken sind durchaus erwünscht – Shabby Chic ist hier das Stichwort. Am schönsten ist es natürlich, wenn die Lieblingsstücke tatsächlich von der Großmutter oder den Eltern stammen, wir also eine ganz persönliche Beziehung zu ihnen haben und vielleicht gleichzeitig eine Geschichte mit ihnen verbinden können. Großer Beliebtheit erfreuen sich auch alte Originale vom Flohmarkt oder dem Trödler um die Ecke. Seit ein paar Jahren zunehmend im Trend sind außerdem Möbel, die zwar neu gefertigt, aber im Used-oder Retro-Look gestaltet wurden.