Den Stauraum beweglich halten mit Flexi Tube

Die Rollen des Flexi Tubes können in beliebiger Anzahl nebeneinander und übereinander angeordnet werden und je nach Geschmack im Raum platziert werden: freistehend, an der Wand angebracht oder – wie hier zu sehen – einseitig angelehnt als transparenter Raumteiler. Die Regalröhren sind in zwei Größen erhältlich: in 40 cm oder in 50 cm Durchmesser mit einer Tiefe von jeweils 30 cm. Die Farbauswahl bietet ebenfalls mannigfaltige Gestaltungsmöglichkeiten, da die Röhrenelemente in unterschiedlichen Kolorierungen gewählt werden können. Neben der einfarbigen Variante könnt ihr euch so auch ein buntes Regal zusammenstellen, indem ihr Röhren in verschiedenfarbiger Ummantelung miteinander kombiniert.