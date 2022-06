6 Tricks, die dein Zuhause ordentlicher wirken lassen

Perfekt geordnete Bücherregale gehören zur Königsdiszplin in Sachen Ordnung. Denn je mehr Bücher vorhanden sind, desto schwieriger wird es, sie angemessen in der Wohnung zu verstauen. Die perfekte Lösung sind hohe Regale, die ästhetisch dafür sorgen, dass jedes Buch seinen eigenen Platz im Raum hat. Bücher sind natürlich die Gegenstände, die am häufigsten in hohen Regalen verstaut werden. Ebenso gut können gemeinsam mit zahlreichen Büchern auch andere persönliche Gegenstände in einem mehrstöckigen Regal verstaut werden. CDs, Magazine, Souvenirs oder Fotos finden hier ihren Platz und können bei Bedarf auch perfekt in Szene gesetzt und präsentiert werden.

Im Bild oben sorgt ein deckenhohes Regal im Raum für Ordnung – je nach Raumhöhe sollte die Größe des Regals aber variieren. Wenn ihr hohe Decken habt, kann ein solches Regal super wirken, wenn die Decken aber niedriger sind, kann der gesamte Raum schnell überladen wirken. Besonders in einem kleinen Raum mit hohen Decken sind sehr schmale und hohe Regale empfehlenswert, denn so wird der Raum nach oben hin voll ausgenutzt.