Seemannsgarn für Landratten – Schiffsdesign zuhause

Mit dieser ausgefallenen Kochinsel können wir uns gleich ein ganzes Boot in die eigenen vier Wände holen. In die edle Arbeitsplatte aus dunklem Holz sind Spüle und Herd integriert. Und auch die Ablagefläche an der Wand kommt in Schiffsform daher. Besonderer Clou ist die Lampe: designkonform als stilisierte Takelage. Da wird bei der Essenszubereitung jeder Hobbykoch zum Smutje!

Weitere Küchendesigns gibt es hier zu entdecken.