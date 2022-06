Den Platz unter der Treppe gekonnt nutzen

Ungenutzter Raum im eigenen Heim ist immer eine Verschwendung und gerade, wenn sich dieser unter der Treppe befindet, solltet ihr dringend etwas daran ändern! Der Platz unter der Treppe neigt nämlich ansonsten immer gerne dazu, ein wenig schmuddelig zu werden. Wenn dieser stattdessen sinnvoll genutzt wird, beugt ihr solchen unliebsamen Schmuddelecken in eurem Zuhause gleich vor.

Eine tolle Möglichkeit ist es, den Raum unter der Treppe für Stauraum zu nutzen. In praktischen Regalen und Schubladen können die Dinge untergebracht werden, die in keinem anderen Raum einen Platz gefunden haben. Hier ist es wichtig, dass ihr strategisch vorgeht, bevor ihr euch an die Installation von Einbauregalen, Schubladen & Co. macht. Was wollt ihr unter der Treppe verstauen? Ist es sinnvoll, diese Dinge dort zu lagern? Empfehlenswert ist es stets, den Flur und Eingangsbereich für Handtücher und Bettwäsche zu nutzen. Oftmals ist es das Badezimmer, das nicht immer genügend Platz hergibt und auch im Schlafzimmer gibt es nur selten Platz für die Bettwäsche der ganzen Familie. Ebenso gerne werden aber auch Unterhaltungsspiele, Büroartikel oder persönlicher Kleinkram unter der Treppe gelagert – das auf jeden Fall in hinter geschlossenen Türen, damit kein Chaos im Eingangsbereich verbreitet wird.