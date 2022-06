Back to school: Must-haves fürs Kinderzimmer

Momentan sind überall in Deutschland Sommerferien und die Kids genießen ihre freie Zeit im Schwimmbad, am See oder im Garten. Doch der Beginn des neuen Schuljahres rückt näher und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für Eltern, sich ganz entspannt um alles zu kümmern, was damit zusammen hängt. Neben neuen Büchern, Heften und Stiften stehen sicher auch einige Veränderungen im Kinderzimmer an, egal, ob man nun einen aufgeregten Schulanfänger zuhause hat oder einen wenig begeisterten Teenager. Wir haben uns mal bei unseren Experten umgesehen und einige tolle Ideen gefunden, die allen Beteiligten den Start ins neue Schuljahr erleichtern und sogar jetzt in den Ferien schon Spaß machen.