Alternativ heizen: Diese Möglichkeiten solltest du kennen

Die letzte Möglichkeit ist innovativ und simpel: Die Elektroheizung bezieht den Strom direkt aus der Steckdose. Die bequemste Alternative also, weil hier kein zusätzlicher Heizkessel für Öl oder ein ganzes Heizkraftsystem angeschafft werden muss. Dennoch ergeben sich beim Heizen mit Strom einige Nachteile, allen voran die geringe Effizienz, die auch zu extrem hohen Stromrechnungen führen kann.

Zudem ist diese Möglichkeit auch bei weitem nicht so umweltverträglich, wie manchmal behauptet wird. Der Elektroheizung wird jedoch oft zugute gehalten, dass hier wenig Wartungs- und Instandhaltungskosten anfallen. Das ist richtig und für manche Haushalte kann sich die Elektroheizung wirklich lohnen, wenn genau auf den Verbrauch geachtet wird. Denn gerade kleine Räume profitieren von der Wärme der Elektroheizung, die sofort und schnell Wärme in den ganzen Raum abgibt. Dieses System wird auch gerne mit der Fußbodenheizung verbunden – hier können Bade- oder Schlafzimmer je nach Bedarf kurz aufgeheizt werden und dann hält die Wärme für einige Stunden an.

Wie ihr seht, gibt es viele verschiedene Heizsysteme auf dem Markt, die alle mit ihren jeweiligen Vorteilen bestechen. Am wichtigsten ist es, dass ihr beim Hausbau oder der Modernisierung eures Heims einen groben Überblick über euren zukünftigen Energieverbrauch habt. So könnt ihr einschätzen, welches System sich am meisten lohnt, günstig und zudem umweltverträglich ist.