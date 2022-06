Gemütlich unterwegs! Einrichtungstipps für's Wohnmobil

Das Schöne an einem Wohnwagen ist, dass man sein Zuhause immer dabei hat. Egal, ob Campingurlaub, Europatour oder ein Wochenende am See – das romantische kleine Haus ist nicht nur praktisch, sondern teilweise ein richtiger Hausersatz. Gerade in den USA ist der „Tiny-House-Trend“ wieder im Kommen, bei dem vor allem die Einfachheit und Mobilität des „Hauses“ gefeiert werden. Die Besitzer bauen ihre fahrenden Heime bis ins kleinste Detail aus und kreieren somit wahre Meisterwerke. Da dies in Europa aus rechtlichen Gründen nicht erlaubt ist, müssen Wohnwagen-Liebhaber mit den Standardmaßen vorlieb nehmen. Doch auch diese können romantische bis luxuriöse Ausmaße annehmen. Wir möchten euch in diesem Ideenbuch die schönsten Ideen vorstellen, mit denen euer Wohnwagen zu einem richtigen Hingucker wird. So kann im nächsten Urlaub nichts schiefgehen, denn ihr habt euer mobiles Hotelzimmer immer dabei.