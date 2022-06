Upcycling: Paletten

Für dieses schwebende Bett wurden mehrere Europapaletten zusammenmontiert und an dicken Seilen an der Decke aufgehängt. Und obwohl es so fast schon filigran aussieht, ist es äußerst stabil: Die Höchstbelastung auf einem Punkt beträgt bei Europaletten 1000 Kilo. Man kann also ruhigen Gewissens seine Freunde zur Kissenschlacht einladen.