Der Hocker: vom Nutzgegenstand zum Design-Objekt

Er ist einer der simpelsten und zugleich multifunktionalsten Möbelstücke in unserem Zuhause: der Hocker. Ob als Sitzgelegenheit, Blumentopfhalter, Fußstütze oder Beistelltisch – der Hocker macht alles mit! Vielleicht ist genau das der Grund, warum sich Designer an kaum einem anderen Möbelstück so austoben wie an dem kleinen Multitalent. Trotz seiner vielfältigen Einsetzbarkeit führt der Hocker jedoch häufig ein Nischendasein in unserem Haushalt: Er wird zumeist nur als Ersatzlösung herangezogen, wenn wir Gäste haben und nicht ausreichend Stühle vorhanden sind, oder als Tritthilfe, um an die letze Packung Cornflakes im oberen Küchenschrank zu gelangen. Doch damit ist es jetzt vorbei: Mit diesen außergewöhnlichen Gestaltungsideen unserer Experten wird der Hocker zum Star der Wohnung!