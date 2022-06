So abgefahren ist es, unter der Erde zu wohnen

Bei Betrachtung des Bildes fällt zunächst der aus zwei Etagen bestehende Glaskasten auf, der von zwei Erdhügeln eingefasst wird. Ein eher ungewöhnlicher, wenngleich auch Neugier weckender Anblick. Dieses Haus, was es wirklich ist wie wir noch sehen werden, befindet sich in Seosan, einer Stadt in Südkorea. Das Wochenendhaus, als das es genutzt wird, ist nicht in seinem vollen Ausmaß erkennbar, da ein Teil des Baus unter den Erdhügeln liegt.

Nach oben hin stellt der Glaskasten eine kleine Veranda im Außenbereich zur Verfügung. Diese ist über den aus Steinplatten bestehenden Trittstufen zu erreichen und bietet damit vom höchsten Punkt des Hauses aus einen tollen Ausblick in die Umgebung. Gleichzeitig bietet der Glaskasten Zutritt zu den Räumlichkeiten. Des Weiteren kann dieser als Gewächshaus in den Sommermonaten genutzt werden, wodurch der Eigenanbau zur Selbstversorgung möglich ist.