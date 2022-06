Unschlagbare Argumente für ein Haus im Bauhausstil

So ganz frisch ist er eigentlich nicht mehr, der Bauhausstil. Dass er bereits ein gutes Jahrhundert auf dem Buckel hat, sieht man ihm allerdings absolut nicht an. Im Gegenteil: Häuser, die dem Grundgedanken des Bauhaus folgen, liegen voll im Trend und sind in der modernen Architektur der Renner schlechthin. Kein Wunder: Der Bauhausstil ist so zeitlos und vielseitig wie kaum eine andere Architekturströmung und trifft mit seiner kubischen Gestaltung, seinen offenen Wohnlandschaften und den großen Fensterfronten voll den Nerv unserer Zeit, in der sich schlichte Funktionalität bei hohem Designanspruch immer größerer Beliebtheit erfreut. Wir zeigen euch heute, warum wir bei homify den Bauhausstil so lieben – und zwar an einer eindrucksvollen Villa unserer Kölner Experten von Immotionelles. Die beeindruckenden Fotos stammen von immoshots.de.