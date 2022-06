Die schönsten Alternativen zur klassischen Badfliese

Eine zweite Variante, Naturstein gekonnt in die Badgestaltung zu integrieren, ist das Kieselmosaik. Bekannt aus den südlicheren Gebieten Europas, in denen Kieselmosaike vor allem die Außenbereiche schmücken, finden die natürlichen Verschönerungen nun auch Einzug in unsere Badezimmer. Schon auf kleinen Flächen sind die Mosaike ausdrucksstark und ziehen die Blicke auf sich. Am schönsten sieht es aus, wenn mehrere Flächen im Bad durch dieses Stilmittel gehighlightet werden. Das Bildbeispiel zeigt eine schöne Umsetzung, bei der die Kiesel zum einen im Duschbereich, zum anderen hinter dem Waschtisch angebracht sind. Die unterschiedlichen Farbnuancen der Steinchen fügen sich harmonisch in die Gesamtgestaltung ein, und greifen die Farbe der Wand- und Bodenfliesen auf. Außerdem dient das Kieselmosaik als Auflockerung und Blickfang in diesem Bad. So kann ein Hauch von mediterranem Flair auch in eurem Bad verbreitet werden und die locker-flockige Lebensfreude des Südens mitbringen.