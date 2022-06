7 Bilder aus Korsika, die dich zum Träumen bringen

Auch diese Luftaufnahme von der Villa zeigt noch einmal deutlich, wie perfekt sich das Gebäude an seine Umgebung anpasst. Die Bauherren wünschten sich ein luxuriöses Zuhause, das allerdings so harmonisch wie möglich in die atemberaubende Natur integriert werden sollte. Erfüllt wurden diese Wünsche durch die Verwendung von hochwertigen Naturmaterialien und eine zeitgemäße, kubistische Architektur. Die Villa wirkt nicht wie ein Störfaktor in der unberührten Natur, sondern schmiegt sich harmonisch in die felsige, bewaldete Landschaft.