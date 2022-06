Viel Sitzen kann zum Killer werden – was du dagegen tun kannst!

Um aus diesem Teufelskreis des gesundheitsschädlichen Sitzens herauszubrechen, hilft nur eins: bewegen, bewegen, bewegen. Und damit sind gar nicht unbedingt die Stunde Fitnesstudio oder die Joggingrunde am Morgen gemeint. Vielmehr kommt es darauf an, dass wir auch tagsüber permanent aktiver sitzen und dynamischer sind. Da unsere Bewegungsfreiheit in den üblichen Schreibtischstühlen stark eingeschränkt ist, wird es höchste Zeit für Alternativen.

Ein Stuhl, der all unseren durchs Sitzen hervorgerufenen Leiden ein Ende bereiten kann, ist der Aktiv-Stuhl swopper. Dank einer von der Firma aeris zusammen mit Physiotherapeuten, Osteopathen und Ärzten entwickelten 3D-Technologie ermöglicht der swopper mehr als doppelt so viel Bewegung wie herkömmliche Bürostühle. Diese spezielle 3D-Ergonomie sorgt dafür, dass der Stuhl spontan den intuitiven Bewegungen des Körpers folgen kann und wir uns, unserem natürlichen Bedürfnis entsprechend, frei und locker bewegen können. Dieses aktiv-dynamische Sitzen trägt dazu bei, dass unser Kreislauf in Schwung bleibt, die Bandscheiben entlastet werden und wir sogar Kalorien verbrennen. Dadurch, dass unser Körper durch das besondere vertikale Schwingen ständig in Bewegung ist, fühlen wir uns automatisch fitter und können konzentrierter arbeiten.