Die 9 einfachsten Tricks, um ein kleines Bad zu gestalten

Volltreffer! Den haben die in Freising ansäßigen Experten von Herzog-Architektur mit dieser Badgestaltung gelandet, wie wir zumindest finden. Zugegeben, das ist nicht das kleinste Bad. Doch darum soll es auch nicht primär gehen. Was wir euch mit diesem Bild als Tipp auf den Weg geben möchten ist, dass es bei einem kleinen Badezimmer auf eine helle und freundliche Gestaltung ankommt, um den an sich eh schon kleinen Raum nicht auch noch optisch zu schmälern. Gestaltet man ein kleines Bad in strahlendem Weiß oder in einem weichen Cremeton, sorgt dies nicht nur für ein freundliches Äußeres, sondern erlaubt auch, andersfarbige Akzente zu setzen. Dabei darf auch gerne auf dunkle Töne zurückgegriffen werden, sofern man sich dabei auf nur bestimmte Bereiche beschränkt. Toll machen sich insbesondere Mosaiksteine, die wie hier regelrecht schillernd wirken. Alternativ kann aber auch auf Klebefolie zurückgriffen werden, die einen ähnlich tollen Effekt zaubert. Ein kleines Bad einzurichten, stellt einen ebenso vor die Frage der Dekoration. Auch das wurde hier gekonnt mittels einer im Design auffälligen Vase sowie dem Stierkopf als verzierendes Wandelement gelöst. In Silber gewählt, werden diese zu einem tollen Blickfang.