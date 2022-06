Raffiniertes Wohnhaus in modernem Design

Trotz kleinem Grundstück haben die Architekten verschiedene, kleinteilige Gartenbereiche geschaffen. Mehrere Wasserbecken dienen in den überschaubaren Außenräumen als Gestaltungselemente, was ausgezeichnet mit der modernen Architektur harmoniert. Besonders in der Dämmerung entstehen dann durch die Lichter des Hauses faszinierende Spiegelungen und Effekte, die der ganzen Immobilie eine magische Aura verleihen.