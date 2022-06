Harmonisches Einfamilienhaus mit XXL-Ambiente

Das Besondere an dem Haus ist, dass es so unaufregend aufregend ist. Es besticht durch beeindruckende und moderne Gestaltungselemente, aber ohne dabei die Komfortzone zu verlassen. Dieser Grat, der gerne mal schnell verlassen wird, wurde hier gekonnt gehalten und verleiht dem Haus Bodenständigkeit. So zeigt sich auch das Schlafzimmer als schlichter Raum, der jedoch nicht an Wohnlichkeit einbüßt. Das Bett bietet Platz für zwei und wird von farblich gemusterten Textilien geziert. Auch von hier aus kann der innenliegende Außenbereich betreten werden, was insbesondere an einem sonnigen Morgen verlockend ist.