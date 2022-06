Lampen mit dem gewissen Etwas

Diese ausgefallenen Hängelampen werden aus recycelten – und natürlich frisch gewaschenen – Socken gefertigt. Das Tolle daran: Wer eine solche Leuchte sein Eigen nennen will, kann seine eigenen Strümpfe für die Herstellung zur Verfügung stellen und sich so ein echtes Unikat nach Hause holen. Und mal ehrlich: Wer kann schon sagen, dass er seine Wohnzimmerlampe schon mal an den Füßen hatte?!