10 moderne Sessel zum Verlieben

An diesem modernen Sessel werden die klassischen und formalen Eigenschaften des Archetyps neu interpretiert. Aufgeplustert wie ein Sitzpolster ist die Form des dargestellten Sessels in der Tat, auch lassen sich Rücke und Arme darin entspannen. Doch was sich am traditionellen Wohnzimmersessel in gut gefütterten Textilien zeigt, ist an diesem Sitzmöbel steinhart und aus massivem Holz gefertigt. Die Neuinterpretation des Archetyps ist eine gewaltige Holzkugel, die an ausgewählten Stellen Einschnitte erfährt und somit als kunstvoller Skulptur und moderner Sessel zugleich gelten darf.