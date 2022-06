Badezimmer Ideen

Das Bad ist der intimste Raum unseres Zuhauses und längst mehr als nur ein Ort der Körperpflege. Es ist auch ein Raum der Entspannung und des Rückzugs und bietet eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Das Badezimmer ist häufig ein Spiegel der Zeit und ein Ort der Farbexperimente: Denken wir nur an die quietschorangenen Bäder der 70er Jahre oder die Kacheln in Schlammfarbe aus den Achtzigern. Ähnlich wie die Küche lässt sich das Badezimmer nicht so einfach mit ein paar Eimern Farbe und einigen neuen Möbeln umgestalten wie der Rest der Wohnräume. Das Design will also gut überlegt sein, denn häufig überdauert es nicht nur die nächsten Jahre, sondern die nächsten Jahrzehnte.

Wir sollten uns dabei auch öfter in Erinnerung rufen, dass das eigene Bad vor noch nicht allzu langer Zeit der pure Luxus war. Seit der Antike und bis ins 20. Jahrhundert blieb es Königen, Adligen und wohlhabenden Bürgern vorbehalten, weniger betuchte Mitmenschen gingen zur Körperreinigung in eins der öffentlichen Badehäuser. Gebadet wurde sowieso nur am Samstag oder am Vorabend hoher Feiertage und auch das konnte sich beileibe nicht jeder leisten. Im Zuge der Aufklärung rückte dann das Thema Hygiene stärker in den Mittelpunkt und so wurden im 19. Jahrhundert in vielen Städten Europas öffentliche Badeanstalten mit erschwinglichen Eintrittspreisen eingerichtet. Das Badezimmer, wie wir es heute kennen, fand in Deutschland erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts allgemeine Verbreitung. Ein privates Badezimmer mit Badewanne konnten sich bis zu diesem Zeitpunkt nur wirklich wohlhabende Leute leisten.

Wir bei homify sind jedenfalls froh, dass diese Zeiten vorbei sind, stellen wir uns nur vor, wir müssten zum Duschen immer in die Badeanstalt gehen! Wir finden es wunderbar, dass wir heute die Möglichkeit haben, unser ganz privates Bad nach unserem Geschmack zu gestalten. Und mit den Designvorschlägen unserer Experten macht das zudem noch wahnsinnig viel Spaß! Denn auch in puncto Ausstattung und Design hat sich viel getan.

Das Badezimmer rahmt unseren Tag ein, es macht uns morgens fertig für die Welt da draußen und abends für das Bett. Im Folgenden geben wir euch ein paar Anregungen für die Gestaltung eures eigenen Wohlfühl-Bades.