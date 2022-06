Die helfende Hand der Inneneinrichter

Inneneinrichter in die Wohnraumgestaltung mit einzubeziehen, ist die willkommene Erlösung für jene Bauherren, denen das Herzensprojekt „Eigenheim“schon längst zu Kopfe gestiegen ist. Das Szenario ist altbekannt: Endlich wurde das Richtfest gefeiert, der Kaufvertrag zur Eigentumswohnung bzw. dem Wohnhaus unterschrieben und der Traum vom Eigenheim damit Wirklichkeit. Losgelöst von den Auflagen engstirniger Vermieter, wird nun erst einmal die Raufasertapete von den Wänden gerissen, die glänzend weißen Fliesenspiegel aus der Küche geklopft und das Badezimmer direkt entkernt. Weg mit all dem, womit man sich als Mieter arrangieren musste und her mit dem stilvollen Inventar, den mutigen Farben und all dem Klimbim, das uns schöner wohnen lässt. Voller Tatendrang macht man sich auf in die Industriegebiete der Stadt, in der die Einrichtungshäuser dicht an dicht stehen und ihre Waren auf X-Tausend Quadratmeter Präsentationsfläche feilbieten. Eindrucksvolle Arrangements von fiktiven Wohnräumen, Küchen und Esszimmern erblickt das Auge, das aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommt. Schlagartig wird der Blick aber immer verlegener, gesteht man sich ein, dass man solch ein blaurotes Wohnzimmer, mutig gefliestes Bad und elegant dekoriertes Esszimmer selbst wohl nie hinbekommen würde.

Für die perfekt eingerichteten Ausstellungsflächen tragen Inneneinrichter, auch Raumausstatter genannt, Verantwortung. Einrichtungshäuser setzen sie ein, um mit Visual Merchandising Maßnahmen auf das Kaufverhalten der Showroom-Besucher einzuwirken. Visual Merchandising lässt sich ins Deutsche als visuelles Marketing übersetzen und zielt auf die ästhetische wie authentische Warenpräsentation ab, die Kaufinteressenten einen realistischen Eindruck vermittelt, wie ein Artikel bei der persönlichen Nutzung wirken kann. Aufgabe der Inneneinrichter ist es auch, mit der Ausstellungsfläche ein Ambiente zu schaffen, bei dem sich Besucher nicht nur willkommen, sondern auch wohl fühlen. Unternehmen haben das überzeugende Wirken von Inneneinrichtern längst erkannt und gehen beim Einsatz dieser Mitarbeiter noch weiter. Zur Erläuterung sollen Bilder dienen, mit dem das Dienstleistungsspektrum von Inneneinrichtern anschaulich wird.