Der coolste Mix aus Tradition und Trend

Direkt am großen Panoramafenster, das sich in Richtung Garten öffnet, wurde ein ganz besonderer Ruhebereich inszeniert. Die großzügigen Glasflächen und der an ihnen ausgerichtete Kraftplatz ermöglichen ein intensiv empfundenes Leben mit den Tages- und Jahreszeiten. Hier erlebt man Sonne, Regen, Schnee und Wind, Licht, Schatten und Dämmerung hautnah mit, ohne das Haus verlassen zu müssen.