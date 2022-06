Restaurant-Reise durch Deutschland

Dass wir in Deutschland die italienische Küche und dementsprechend auch italienische Restaurants lieben, ist kein Geheimnis. So ziemlich jeder von uns hat seinen ganz besonderen Lieblingsitaliener, wo Pizza, Pasta und Vino einfach am allerbesten schmecken. Was das Restaurantdesign angeht, hat es die Enoteca L’Angolino in Berlin ganz weit oben auf unsere Liste geschafft, denn hier verbindet man die familiäre Gemütlichkeit einer traditionellen Trattoria mühelos mit gehobenem „Sterne-Küchen-Chic’ und angesagtem Style.