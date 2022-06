8 geniale Pflanzenkübel und Blumenkästen für Terrasse und Balkon

Was man mit Cortenstahl alles anstellen kann, haben wir euch bereits in unserem Ideenbuch Wohnen mit Cortenstahl verraten. Besonders beliebt ist das robuste Material für Pflanzenkübel, denn es handelt sich dabei um einen hochwertigen, wetterfesten Stahl, der bis zu einem gewissen Punkt rostet und verwittert. Dadurch wird die Oberfläche versiegelt und rostet in der Folge nicht mehr weiter. Cortenstahl ist pflegeleicht und der rustikale Look sorgt für eine Prise Industrial Charme auf Balkon und Terrasse.