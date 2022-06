Eine einzigartige Maisonettewohnung

Aus diesem Blickwinkel können wir die an den Essbereich angrenzende Küche ein wenig genauer in Augenschein nehmen. Sie wurde ganz puristisch in reinem Weiß und mit klaren Linien und grifflosen Fronten gestaltet und bildet so einen spannenden Kontrast vor der rauen Backsteinwand. Gleichzeitig bietet sie jede Menge Stauraum und modernen Komfort und wird dank der großen Fenster und des offenen Grundrisses mit Licht und Luft geflutet.