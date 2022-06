Gesunder Rücken: 6 wichtige Tipps für den Alltag

Nirgends verbringt der moderne Mensch mehr Zeit als im Schlaf-, Wohn- und Arbeitszimmer. Es ist daher nur verständlich, dass wir diese Lebensbereiche möglichst auf unsere persönlichen Bedürfnisse abstimmen wollen. Denn wie heißt es so schön: Wie man sich bettet, so liegt man. Ob wir nun schlafen, arbeiten oder einfach vor dem Fernseher faulenzen – wenn wir lange in einer Position verharren, sollte diese möglichst bequem und gesundheitsfördernd sein. Die Anpassung der äußeren Bedingungen an die gesundheitlichen Bedürfnisse des Menschen hält sowohl in der Arbeitswelt als auch im privaten Wohnbereich immer mehr Einzug. Ergonomie heißt das Schlagwort: Mit ergonomischen Möbeln und Schlafunterlagen könnt ihr gegen Ermüdungserscheinungen und Überbelastungen im Rücken- und Nackenbereich präventiv vorgehen sowie eure Rückenmuskulatur stärken. Wir zeigen euch, wie ihr euren Alltag am besten rückenschonend gestalten könnt.