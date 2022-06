Dunkle, kalte Wohnung bekommt Licht und Frische eingehaucht

Gräuliche Bodenfliesen sowie blau und weiß geflieste Wände mit Bordüre – das ist eindeutig ein Zuviel an Fliesen, zumal auch die Abstimmung von vorwiegend kühlen Farben nicht gerade eine behagliche Atmosphäre schafft. Hinzukommt der Waschtisch in Marmoroptik, der an sich keine schlechte Idee ist, aber in dieser Kombination ebenfalls kühl wirkt und auch nicht zur Geltung kommen will. In diesem Bad hielt man sich nicht länger als nötig auf, dabei soll man sich gerade auch an diesem Ort in der Wohnung wohl fühlen, weshalb dieser Raum ebenso von oben bis unten komplett erneuert wurde. Das nachstehende Bild zeigt mehr von der tollen Verwandlung.