Klassische Wohnung mit fantastischen Extras

Wie die gesamte Einrichtung in der Wohnung, so wurde auch das Schlafzimmer minimalistisch gehalten. Beim Bett verzichtete man auf ein Kopfteil und auch sonst zeigt sich die Ausstattung sehr bescheiden. Lediglich ein Nachttisch im Shabby Chic und ein kleine Ansammlung von Spiegeln in Form eines Fischschwarms an der Wand wagen es sonst noch, die Blicke auf sich zu ziehen.

Von diesem Raum aus gelangt man in ein separates Badezimmer, dass mit seinem kräftigen Blauton ein wenig aus dem Rahmen fällt, aber dennoch Stil beweist. Denn die Farbe wurde nur für die Gestaltung des Waschtisches verwendet, wodurch der Raum nicht zu überladen wirkt.