Wellness statt Valentinstag – entspannte Tipps für Singles

Zum perfekten Wellnesstag zu Hause gehören natürlich nicht nur verschiedene Beauty-Anwendungen. Auch das Drumherum muss stimmen und ein entspanntes Ambiente unterstreichen. Also nichts wie ran an die Kerzen, Teelichter und Duftstäbchen. Dazu noch eine ruhige Entspannungs-Playlist als Soundtrack zum Relaxen – fertig ist die ultimative Spa-Oase. Nach dem Baden, Saunieren und Cremen kuscheln wir uns dann in den flauschigsten Bademantel vor den Fernseher und genießen unsere Lieblingsserie oder einen Film, den wir schon immer mal sehen wollten. Das geht nämlich nicht nur in trauter Zweisamkeit, sondern auch alleine ziemlich gut.