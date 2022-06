So cool können Containerhäuser sein

Der Blick in den Innenraum des Containerhauses zeigt, wie stylish und modern es ausgestattet wurde. Hier erinnert wirklich nichts daran, dass man sich im Inneren eines Seecontainers befindet. Auf diesem Foto sehen wir den großen, offen gestalteten Wohn-, Ess- und Kochbereich, der durch eine Treppe und ein Regal in verschiedene Funktionsbereiche geteilt wird. Ebenso wie die Treppe zieht sich auch das Möbelstück vom Erd- bis ins Obergeschoss und kann so auf beiden Ebenen optimal genutzt werden. Für eine lichtdurchflutete, luftige Atmosphäre sorgt das große bodentiefe Fenster, zusammen mit einer hellen, neutralen Farbgebung und der nahtlos in die Decke integrierten Beleuchtung. Das helle Holz des Bodens und der Treppe bringt eine natürliche, warme Note ins Spiel.