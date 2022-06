Was muss ich bei der Planung meines Traumhauses beachten?

Im Grunde genommen geht es bei der Wahl der Lage darum, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Legt ihr großen Wert darauf, eine Einkaufsmöglichkeit zu Fuß zu erreichen? Müssen öffentliche Verkehrsmittel direkt vor der Haustür abfahren? Sollen Schulen oder Universitäten bequem erreicht werden können? Oder legt ihr Wert auf etwas Privatsphäre und einen atemberaubenden Ausblick? Für diesen muss natürlich etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden. Denn umso beliebter die Lage ist, umso teurer ist auch die Gegend. Außerdem ist auch die Nachbarschaft ein wichtiger Punkt, der beachtet werden muss. Junge Familien mit Kindern fühlen sich in einer jungen Umgebung, in denen der Nachwuchs schnell Freunde finden kann, wahrscheinlich wohler als in einem älteren Wohngebiet, in dem Rentner die Überzahl ausmachen. Paare mittleren Alters könnten sich als Altersvorsorge in einer Umgebung niederlassen, in der sie auch später mit allem versorgt werden können, ohne auf ein selbstbestimmtes Leben verzichten zu müssen. Worauf in jedem Falle geachtet werden muss, ist der Bebauungsplan des Wohngebietes. Teilweise müssen auf bestimmten Grundstücken strenge Vorschriften eingehalten werden, die euch am Bau eures Traumhauses hindern könnten. Hierzu muss der Makler oder das zuständige Bauamt befragt werden, um bösen Überraschungen aus dem Weg gehen zu können.