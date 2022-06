Die schönsten Böden Ideen für jeden Raum

Im Schlafzimmer sind alle Bodenbeläge toll, die den Füßen schmeicheln. Teppiche mit dickem Flor, auf dem man geradezu dahinschwebt sind ebenso vorstellbar wie Pflanzenfaserteppiche, etwa aus Sisal oder von Kokosnüssen. Auch Holzböden oder Materialien wie Vinyl oder Laminat in Holzoptik verleihen dem Schlafzimmer ein gemütliches und stilvolles Ambiente. Ein absolutes Highlight im Schlafzimmer sind allerdings, ebenso wie im Rest der Wohnung, Betonböden oder gar mineralische Böden. Die glatten Oberflächen kommen vor allem dort gut zur Geltung, wo ein großzügiges Raumkonzept das Wohnen bestimmt – etwa in Lofts oder offenen Wohnungen. Damit Betonböden oder mineralische Böden nicht kalt wirken und es die Füße beim Aussteigen aus dem Bett dennoch schön warm und gemütlich haben, kann die Zone vor dem Bett mit Teppichen ausgelegt werden. In diesem Projekt greift der einfarbige, graue Teppich das Material des Bodens und die Farbe des Bettüberwurfes auf und fügt sich so stilvoll in das Design ein. Wer nicht so viel Gefallen am modernen Industriedesign, dafür aber am Wohnen im mediterranen Stil findet, hat gewiss an einem Natursteinboden im Schlafzimmer Freude.