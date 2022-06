Bad neu gestalten: Mit diesen Tipps spart ihr Geld und Zeit!

Das ist natürlich die wichtigste Grundlage für die Badeumgestaltung. Überlegt euch zunächst einmal, was verändert werden soll. Sind es die Farben, die euch stören? Wollt ihr etwas mit Wänden anstellen? Ist das Badezimmer zu dunkel? Oder fehlt das passende Accessoire für den letzten Schliff? Nehmt euch Zeit, um darüber nachzudenken, so kommen euch die besten Ideen. Zudem solltet ihr euch auch einen Budget- und Zeitplan erstellen. So kommt ihr überhaupt nicht in Versuchung, doch noch mehr Geld auszugeben und euer Badezimmer wird nicht über Monate im Ausnahmezustand bleiben.

Wenn euer Plan dann aber steht, könnt ihr schon direkt loslegen. Baumarkt, Anruf beim Experten für Badgestaltung oder doch ein Besuch im Einrichtungshaus – Egal, wie euer Plan aussieht, wir haben die passenden Ideen für euch parat.