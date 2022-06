Jedes Bundesland und jede Stadt hat ihre eigenen Regeln und Vorschriften, was den Hausbau betrifft. Je nach Örtlichkeit müssen also vor der Grundsteinlegung auch bestimmte Genehmigungen eingeholt werden, die die Errichtung erlauben. In Deutschland ist zudem vorgeschrieben, dass Holzhäuser als Energiesparhäuser erbaut werden müssen.

Natürlich können sich die Preise für Holzhäuser je nach Ausstattung und Größe stark unterscheiden. Zentrale Faktoren, die den letztendlichen Preis für ein Holzhaus bestimmen, sind Bauweise, Größe und Energieeffizienz-Standard. Bei einem massiven Holzhaus wird entsprechend mehr Holz benötigt – daher fallen hier natürlich höhere Kosten an. Im Vergleich dazu gibt es die günstige Variante der Holzrahmen-Bauweise. Hier werden die Außenwände des neuen Heims mit Putz oder einer Holzverschalung verkleidet und somit wird weniger Holz verbaut.

Aber auch wenn ein Holzhaus beim Bau mehr kostet als andere Haustypen – auf lange Sicht sparen die Bauherrn garantiert. Denn auf Dauer fallen weniger Energiekosten an. Zudem gibt es auch Förderungen vom Staat, die den Bau eines Holzhauses begünstigen.