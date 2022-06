Entzückendes Häuschen inmitten einer fantastischen Landschaft

In Mesão Frio, einer portugiesischen Kleinstadt, sind wir auf ein von SAMF Arquitectos realisiertes Haus aufmerksam geworden, das unsere Herzen sogleich erobert hat. Es ist in einem schlichten, mediterranen Stil gestaltet und trumpft mit entzückenden Details auf, was es so bezaubernd macht. Dabei gliedert es sich in eine so herrliche Landschaft ein, dass man diesen Ort am liebsten gar nicht mehr verlassen möchte…