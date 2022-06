Ein Holzhaus, wie du es noch nie gesehen hast

Heute heißt es, Sachen packen und ab in die Berge! Wir nehmen euch mit in ein wunderbares Resort, in dem nicht nur Erholung für alle Sinne garantiert ist, sondern auch noch ein ganz besonderes Urlaubsgefühl. Denn wann hat man schon mal die Gelegenheit, in einem urigen Holzhaus zu übernachten und sich zugleich dem vollen Wellnessprogramm hinzugeben?

In Griechenland wurde mit dem Elatos Resort & Health Club genau so ein Urlaubsparadies geschaffen. In 2.455 Metern Höhe auf dem Berg Parnass gelegen, ergeben sich vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Warum ihr diesen Ort so schnell nicht vergessen werdet, zeigen die folgenden Bilder…