Gemütliches Zuhause für eine glückliche Familie

Wir treten ein paar Schritte zurück und haben so einen Überblick über den Großteil des Erdgeschosses. Die Küche im Hintergrund geht nahtlos in den Essbereich über, an welchen sich wiederum direkt der Wohnbereich anschließt. Durch die Tür rechts im Bild geht es in den Flur und zur Haustür, über die Treppe daneben gelangt man in die beiden oberen Etagen mit den Schlaf- und Badezimmern der Familie. Wir sehen jetzt, dass die gesamte Rückseite von großen Glasflächen bestimmt ist, welche Innen- und Außenbereich miteinander verschmelzen lassen und den kompletten Innenraum mit natürlichem Licht fluten.