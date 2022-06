Kompaktes Haus mit bezauberndem Charme

Nun wechseln wir die Perspektive und werfen von innen einen Blick nach draußen in den Garten. Doch wer denkt schon an den Garten, wenn er diese imposante Decke sieht? Entgegen der modernen Erscheinung der Fassade richtete man den Innenraum äußerst rustikal ein. So kommt es, dass die Decke von massiven Holzbalken dominiert wird. In das Holz integrierte LEDs lassen die Balken auf charmante Weise erstrahlen und sorgen für eine behagliche Beleuchtung.

An kälteren Tagen bleiben die raumhohen Schiebetüren mit Holzrahmen geschlossen und man nutzt den Ofen, um die Zimmer aufzuwärmen. Die Sitzmöbel wie Sofa und Sessel samt Fußablage wurden vor dem Ofen platziert, damit man die Wärme gleich direkt genießen kann.