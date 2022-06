Weiße Villa im Grünen

Fragt man nach der Farbe, die sowohl in der modernen Architektur als auch im zeitgemäßen Interior Design die Nase ganz weit vorn hat, ist die Antwort eindeutig: Weiß! Es passt einfach perfekt zu minimalistischen Entwürfen, schnörkellosen Formen, hochwertigen Materialien und stylishem Design. Kein Wunder also, dass Weiß sich auch weiterhin großer Beliebtheit erfreut – bei Architekten und Innenarchitekten genauso wie bei Bauherren. Ein Beispiel für die Unbesiegbarkeit des allgegenwärtigen All-White-Looks haben wir euch heute mitgebracht – in Gestalt dieser eindrucksvollen Villa, die unsere Experten von Miguel Ferreira Arquitectos in Portugal errichtet haben.