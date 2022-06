Wenn eine Scheune zum Traumhaus wird…

Die Küche ist Made In Germany und wurde maßgeschneidert angefertigt. Dadurch passt sie sich optimal der räumlichen Gegebenheit an und ist mit allem erdenklichen Luxus ausgestattet. Zu der L-förmig ausgelegten Küchenzeile in Creme und Bordeauxrot gesellt sich eine Schrankwand aus glänzendem Edelstahl, in dem die hochwertigen Geräte ihren Platz finden. Dem gegenüber befindet sich ein weiterer Arbeitsbereich mit hölzerner Oberfläche. LED-Leuchten in der Decke hinterlassen den Eindruck eines Sternenhimmels und kreieren ein warmes, dezentes Licht.