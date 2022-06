Garten pflegen: So geht's günstig und mit wenig Aufwand

Der eigene Garten ist wie eine private, grüne Oase, die mit entspannender Wirkung zum Verweilen einlädt. Doch wer einen richtig schönen Garten haben möchte, muss nicht nur ein wenig Geld, sondern auch viel Zeit und Kraft aufwenden, um diesen in Stand zu halten. Je nach Geschmack gibt es viele unterschiedliche Stile, in denen ein Garten gestaltet werden kann. Während die einen auf verwunschene Wildgärten stehen, bevorzugen die anderen moderne Gärten mit klaren Linien und einer ausdrucksstarken Formensprache. Die Kunst beim Anlegen eines Gartens ist es, Blumen, Pflanzen und Büsche zu wählen, die uns das ganze Jahr über mit ihrer Schönheit verzaubern und unseren Garten in das kleine Paradies verwandeln, das wir uns wünschen. Egal, ob ihr Gräser, Hortensien, Stauden oder immergrüne Pflanzen bevorzugt – der richtige Mix macht’s. Den Garten mit schönen Pflanzen zu gestalten ist für viele nicht nur ein Hobby, sondern der perfekte Ausgleich zum alltäglichen Leben. Studien haben bewiesen, dass Hobbygärtner nicht nur fitter sind, sondern durch den ständigen Aufenthalt an der frischen Luft ein besseres Immunsystem sowie einen höheren Anteil an Vitamin D vorweisen. Unser Fazit lautet also: Wer seinen Garten selber pflegt, pflegt nicht nur seine Gesundheit, sondern auch seinen Geldbeutel. Wir möchten euch in diesem Ideenbuch ein paar Tipps geben, wie ihr bei der Gartenpflege Geld sparen könnt, ohne visuell einsparen zu müssen.