Fotokasten: Digitaldruck mit Persönlichkeit

Der letzte Strandurlaub, das erste Haustier oder ein handgeschriebener Brief. Momentaufnahmen. Die eigenen Lieblings-Fotos sind immer auch eng mit Erinnerungen verknüpft. Gleichzeitig verleihen sie dem Zuhause einen persönlichen Touch. Ob also auf Tassen, Kissen, an der Wand oder vor dem Fenster - der Onlinedienst fotokasten GmbH druckt individuelle Digitalfotos auf insgesamt über 200 Artikel.