1001 Palette: So kannst du dein Zuhause mit Paletten gestalten

Holzpaletten sind beliebter denn je, sowohl bei Designern als auch bei Hobby-Bastlern. Es Bedarf etwas handwerklichem Geschick sowie einer guten Idee und schon wird aus einer tristen Europalette ein tolles Design-Möbelstück. Nicht nur der moderne Stil überzeugt, denn Paletten besitzen auch als Werkstoff viele Vorteile: Sie sind sehr robust, bieten unendliche Gestaltungsmöglichkeiten und gebrauchte Paletten erhält man schon für wenig Geld. In vielen größeren Städten gibt es Verkaufsstellen, in denen ihr neue oder gebrauchte Stücke in verschiedenen Qualitätsstufen erstehen könnt.

Ihr findet Paletten auch super und braucht nur noch die zündende Idee, was ihr daraus bauen könntet? Dann haben wir sechs Inspirationen für euch – vom Bett über den Schreibtisch bis hin zum vertikalen Garten aus Paletten. Dadurch, dass die Europaletten für die Belastung mit extremen Gewichten ausgelegt sind, bleiben euch die Möbel lange erhalten. Holt euch das stylishe Design jetzt in die eigenen vier Wände!