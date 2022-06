Das Haus mit dem Wow-Wohnzimmer

Aus der Ferne wird deutlich, wie die beiden Hauselemente miteinander verbunden sind und dass sie sich doch sehr ähneln. Durch die L-förmige Anordnung der Baukörper ergibt sich ein großzügiger Außenbereich. Vor neugierigen Blicken ist dieser zwar nicht geschützt, weil er zur Straße hin offen ist, aber das scheint für die Bewohner sowieso keine Priorität zu haben, schließlich wirken auch die großen Fenster äußerst zeigefreudig.

Was dem Ehepaar allerdings wichtig war, ist der Bezug zur Natur und dieser fängt schon bei der Außengestaltung an. So legte man nicht nur einen liebevoll geplanten Garten mit Steinmauer, Rasen, Pflanzen und Bäumen an, sondern nutzte auch Naturmaterialien bei der Gestaltung des Hauses. Holzpfähle stützen beispielsweise die Terrassenüberdachung und das Dach wird dank seiner Begrünung zum Highlight der Siedlung.