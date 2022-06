Vorher-Nachher-Spezial: 5 grandiose Häuser

Das Ergebnis der Sanierungsarbeiten von Architekturbüro Krampitz ist einfach beeindruckend. Das ehemalige Siedlungshaus erstrahlt nun in einem Ockerton, was es freundlich und sehr einladend aussehen lässt. Dazu gesellt sich eine gräuliche Fassadenverkleidung mit einem rautenförmigen Fenster als besonderes Detail. Verschiedene Materialien treffen aufeinander und verleihen dem Objekt ein spannungsreiches Aussehen sowie einen modernen Look. Der seitliche Eingangsbereich wurde beibehalten, in seiner Gestaltung jedoch aufgelockert. Dasselbe gilt auch für die Verglasungen. Diese zeigen sich nun als über Eck verlaufende Fenster und kommen dank dem geöffneten Vorgarten gekonnt zur Geltung.