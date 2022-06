Quadratisch, praktisch, gut – entspannt wohnen im Einfamilienhaus

In Japan ist Wohnraum oft knapp und die Grundstücke fallen dementsprechend eher klein aus. Um auf wenig, dicht bebautem Raum dennoch maximalen Wohnkomfort zu erlangen, müssen sich die Architekten etwas einfallen lassen. Häufig präsentieren sich Neubauten in den größeren Städten auf der Straßenseite sehr introvertiert und geschlossen, um die Privatsphäre ihrer Bewohner zu schützen, öffnen sich dann aber in Richtung Garten oder den beliebten Innenhöfen mit riesigen Fensterflächen und gewährleisten auf diese Weise und durch die beliebten offenen Grundrisse ein modernes, freundliches und entspanntes Wohngefühl. Das Beispiel, das wir euch heute mitgebracht haben, ist ein Projekt des Architekturbüros Idhomes und ein typischer Vertreter der modernen japanischen Architektur.