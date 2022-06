Luxuswohnung über den Dächern der Stadt

Doch in der Wohnung gibt es nicht nur ein wahres Wellness-Bad, sondern auch tatsächlich einen separaten Spa-Bereich mit Sauna, Dampfbad, Wärmeliegen, Kneippbecken und vielen anderen Annehmlichkeiten, um nach einem anstrengenden Arbeitstag in den eigenen vier Wänden wunderbar abschalten und relaxen zu können. Was will man mehr?!