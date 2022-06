6 gute Gründe für Holz im Badezimmer

Der minimalistische Einrichtungsstil hat es im 21. Jahrhundert definitiv geschafft, auch in den Badezimmern Einzug zu halten. Er charakterisiert sich vor allem durch seinen perfekten Mix aus Komfort, klaren Formen und Gemütlichkeit und findet seinen Ursprung in den nordischen Ländern. Ein weiterer Vorteil des Minimalismus findet sich in seiner ordentlichen Struktur, die sich hervorragend an den allgemeinen Anspruch im Badezimmer einfügt. Hier geht es darum, mit Hilfe heller Farben, einfacher Materialien und den Basics der Einrichtung ein Bild zu schaffen, das die Leere eines Raumes optimal in den Mittelpunkt rücken kann. Überladene Zimmer und Massen an Dekoartikeln waren gestern! Heute solltet ihr euch – falls ihr den minimalistischen Stil verfolgen möchtet – auf das Wesentliche der Einrichtung konzentrieren und nur den wirklich wichtigen Accessoires einen bleibenden Platz einräumen. Leere Ablagen und Wände regen die Fantasie an und sind, gerade im Zusammenhang mit der Umsetzung des minimalistischen Einrichtens, zum unersetzlichen Stilelement geworden.